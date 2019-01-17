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Фран Соль став гравцем Динамо

Київське Динамо оголосило про підписання контракту з іспанським форвардом Франом Солем.

Фран Соль

Іспанський форвард Фран Соль став гравцем Динамо Київ.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

26-річний футболіст підписав з клубом контракт терміном на 5 років. Ціна трансферу склала €3,5 млн.

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За динамівців Соль гратиме під дев’ятим номером.

— Найбільше, що я люблю у футболі — це забивати голи. І до Динамо я прийшов саме заради цього. Хотілося би забивати якомога більше, щоб допомогти своїй новій команді у Лізі Європи, а також у чемпіонаті України.

Останнім клубом Соля був нідерландський Віллем II, де він провів 88 матчів і відзначився 47 забитими голами.

До речі, Карпати отримали від Селтіка офіційний запит щодо трансферу хавбека Мар’яна Шведа.

Фото: FC Dynamo Kiev.

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