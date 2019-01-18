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Не ПСЖ і не Манчестер Сіті! УЄФА назвала найбагатший клуб Європи

Союз європейський футбольних асоціацій опублікував данні про фінансове становище клубів.

футбол деньги

УЄФА оприлюднила фінансове становище футбольних клубів із топ-5 європейських чемпіонатів за 2017 рік.

Згідно з данними організації найбагатшим клубом Європи є англійський Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи за сезон заробили €627 млн.

На другій сходинці опинився мадридський Реал. Мюнхенська Баварія розмістилася на третій позиції.

Всього 20 клубів англійської Прем’єр-ліги заробили €5,3 млрд, что дозволило їм обійти іспанську Прімеру (€2,9 млрд), німецьку Бундеслігу (€2,8 млрд), італійську Серію А (€2,2 млрд) та французьку Лігу (€1,6 млрд).

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Що стосується заробітньої плати, то 9 з 20 найбільших футбольних гігантів-працедавців в Європі є учасниками АПЛ – Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуль, Арсенал, Тоттенгем, Крістал Пелас, Лестер, Саутгемптон. Також Сіті має найдорожчий склад в історії. Сумарна вартість команди Пепа Гвардіоли складає £702 млн.

А ось найбільший дохід від продажу квитків має французький Парі Сент-Жермен. Кожний вболівальник, який відвідує гру парижан залишає в касі клубу €86,9.

До речі, екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью стане телевізійним експертом на одному з телеканалів.

ФотоBoonrit Panyaphinitnugoon | Dreamstime.com.

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