Футболіст донецького Шахтаря Ярослав Ракицький веде перемовини з пітерським Зенітом.
Футболіст збірної України та донецького Шахтаря Ярослав Ракицький близький до переходу в Зеніт Санкт-Петербург.
Про це повідомляє видання Tribuna.
Зазначається, що Ракицький може перейти до Зеніту в зимове трансферне вікно.
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Перемовини між клубами про трансфер 29-річного футболіста нині перебувають на фінальній стадії.
За інформацією Telegram-каналу Ненобель з посиланням на агента Шандора Варгу, контракт буде розрахований на 2,5 роки.
Всю свою професійну кар’єру Ярослав захищав кольори гірників.
Раніше Шахтар оголосив про підписання контракту з ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.
Фото: Sergey Yaroshevskiy | Dreamstime.com.