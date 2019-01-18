Футболіст донецького Шахтаря Ярослав Ракицький веде перемовини з пітерським Зенітом.

Футболіст збірної України та донецького Шахтаря Ярослав Ракицький близький до переходу в Зеніт Санкт-Петербург.

Про це повідомляє видання Tribuna.

Зазначається, що Ракицький може перейти до Зеніту в зимове трансферне вікно.

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Перемовини між клубами про трансфер 29-річного футболіста нині перебувають на фінальній стадії.

За інформацією Telegram-каналу Ненобель з посиланням на агента Шандора Варгу, контракт буде розрахований на 2,5 роки.

Всю свою професійну кар’єру Ярослав захищав кольори гірників.

Раніше Шахтар оголосив про підписання контракту з ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.

Фото: Sergey Yaroshevskiy | Dreamstime.com.