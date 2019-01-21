Манчестер Сіті у матчі 23 туру англійської Прем’єр-ліги проти Хаддерсфілду забив ювілейний гол.

Манчестер Сіті став першим клубом з топ-5 європейських чемпіонатів, якому вдалося забити 100 голів в офіційних матчах сезону 2018/19.

Про це повідомляє у Twitter офіційна сторінкі Opta Sports.

Автором сотого матчу містян став бразильський захисник Данило, який відкрив рахунок у матчі 23-туру АПЛ проти Хаддерсфілду. Також по голу на рахунку Рахіма Стерлінга та Лероя Сане. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь містян.

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Перемога над Хаддерсфілдом для підопічних Пепа Гвардіоли стала четвертою поспіль у чемпіонаті, а Хаддерфілд продовжив серію без перемог до десяти зустрічей.

У турнірній таблиці Сіті йде другим (56), відстаючи від лідера АПЛ — Ліверпуля на 4 очки. Хаддерсфілд (11) — на 20 сходинці.

Нагадаємо, Манчестер Сіті завдав Ліверпулю першої поразки у сезоні 2018/19.

Фото: Ben Early/Getty Images.