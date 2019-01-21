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Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вибила американку Медісон Кіз і вийшла у чвертьфінал Australian Open.

Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open

Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вийшла в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Під час першого сету американка виглядала не зібраною і допустила багато помилок. Тому українці не склало труднощів її обіграти.

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Крім того, Еліні довелося звернутися до медиків через мозоль на лівій нозі, який її турбував.

Другий сет був за Кіз, але у третьому Світоліній вдалося відігратися.

Еліна Світоліна (Україна) – Медісон Кіз (США) – 6:2, 1:6, 6:1

У 1/4 наша тенісистка зіграє проти Наомі Осаки, яка вибила Анастасію Севастову.

Раніше Факти ICTV писали, що Еліна Світоліна підтвердила, що зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Фото: УНІАН

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