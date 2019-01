У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії сьома ракетка світу Еліна Світоліна впевнено справилася зі словачкою Вікторією Кужмовою і пробилася до 1/8 фіналу.

Читайте: Володимир Кличко показав свою нову дівчину

Однак після матчу всі говорили не про перемогу тенісистки, а про французького тенісиста Гаеля Монфіса, який сидів у тімбоксі Світоліної разом з її наставником.

Gael Monfils in the house for Svitolina’s match #AusOpen pic.twitter.com/lkBCj4hDUd

— #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2019 г.