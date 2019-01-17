Еліна Світоліна підтвердила, що зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії сьома ракетка світу Еліна Світоліна впевнено справилася зі словачкою Вікторією Кужмовою і пробилася до 1/8 фіналу.

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Однак після матчу всі говорили не про перемогу тенісистки, а про французького тенісиста Гаеля Монфіса, який сидів у тімбоксі Світоліної разом з її наставником.

Після матчу на прес-конференції журналісти запитали у Світоліної про підтримку Монфіса у матчі, натякнувши на їхній роман, на що Еліна відповіла:

— Що ж, ви всі його бачили. Він мене підтримує. Надіюся, ми в майбутньому побачим його ще, не лише в моєму боксі, але й на корті.

Слухи про роман Монфіса та Світоліної почали з’являтися після вечірки у Нью-Йорку, де їх помітили разом.

Пізніше Світоліна опублікувала у своєму Instagram знімок з британським боксером Ентоні Джошуа, де в той же день був і Гаель Монфіс. Також тенісисти були помічені разом в тенісному центрі Лондоні.

Також під час відпустки у Дубаї Еліна та Гаель каталися на яхті в компанії білоруської тенісистки Аріни Соболенко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aryna Sabalenka (@sabalenka_aryna) 17 Лис 2018 р. о 10:39 PST

На цьому тижні Світоліна виклала у сторіз в Instagram чорно-білий знімок, підписавши “переможні обійми”. Цікаво, що спортивний бренд ASICS є спонсором Гаеля.

До речі, голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус закрутив роман з колишньою пасією соліста гурту Rammstein.

Фото: Elina Svitolina.