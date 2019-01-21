Німецький тенісист Александр Зверєв не зміг стримати емоцій у матчі 1/8 фіналу Australian Open проти Мілоша Раонича.
Німецький тенісист Александр Зверєв дав волю емоціям в матчі 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Австралії.
Поступаючись канадцю Мілошу Раоничу за рахунку 1:6, 1:4 Зверєв кілька разів зі злості вдарив ракеткою об корт, ледь не зачепивши болбоя.
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За такий вибух емоцій 21-річний німець отримав від рефері попередження.
Сама гра завершилася з рахунком 6:1, 6:1, 7:6 (7:5) на користь Мілоша Раонича, який у чвертьфіналі зустрінеться з французьким тенісистом Люкою Пуйєм.
Нагадаємо, у фіналі Підсумкового турніру ATP Александр Зверєв сенсаційно обіграв Новака Джоковіча.
Фото: MaxiSports | Dreamstime.com.
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