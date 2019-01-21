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Факты / Спорт / Зверев разбил ракетку, распугав болбоев на Australian Open/

Зверєв розтрощив ракетку, налякавши болбоїв на Australian Open

Німецький тенісист Александр Зверєв не зміг стримати емоцій у матчі 1/8 фіналу Australian Open проти Мілоша Раонича.

Александр Зверев

Німецький тенісист Александр Зверєв дав волю емоціям в матчі 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Австралії.

Поступаючись канадцю Мілошу Раоничу за рахунку 1:6, 1:4 Зверєв кілька разів зі злості вдарив ракеткою об корт, ледь не зачепивши болбоя.

Дивіться: Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open

За такий вибух емоцій 21-річний німець отримав від рефері попередження.

Сама гра завершилася з рахунком 6:1, 6:1, 7:6 (7:5) на користь Мілоша Раонича, який у чвертьфіналі зустрінеться з французьким тенісистом Люкою Пуйєм.

Нагадаємо, у фіналі Підсумкового турніру ATP Александр Зверєв сенсаційно обіграв Новака Джоковіча.

ФотоMaxiSports | Dreamstime.com.

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