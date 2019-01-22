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Баскетболіст незграбно послизнувся під час виконання данка

Розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стівен Каррі у матчі НБА проти Лос-Анджелес Лейкерс став героєм двох кумедних епізодів.

Стефен Карри

Атакувальний захисник Голден Стейт Ворріос Стівен Каррі відзначився двома кумедними епізодами у матчі НБА з Лос-Анджелес Лейкерс.

У третій чверті Каррі зробив перехоплення на своїй половині майданчика і помчав забивати легкий двоочковий. Але доля вирішила по-іншому – баскетболіст незграбно послизнувся перед чужим кільцем.

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Через декілька секунд Стівен мав нагоду забити триочковий, але його промах вийшов майже таким же незграбним, як і падіння.

 

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Допис, поширений House of Highlights (@houseofhighlights)

У матчі Каррі набрав скромні 11 очок. Сама гра завершилася розгромною перемогою Ворріорс з рахунком 130:111.

До речі, баскетболіст Хаммер Харрісон зробив найвищий слем-данк.

ФотоNatursports | Dreamstime.com.

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