Розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стівен Каррі у матчі НБА проти Лос-Анджелес Лейкерс став героєм двох кумедних епізодів.

Атакувальний захисник Голден Стейт Ворріос Стівен Каррі відзначився двома кумедними епізодами у матчі НБА з Лос-Анджелес Лейкерс.

У третій чверті Каррі зробив перехоплення на своїй половині майданчика і помчав забивати легкий двоочковий. Але доля вирішила по-іншому – баскетболіст незграбно послизнувся перед чужим кільцем.

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Через декілька секунд Стівен мав нагоду забити триочковий, але його промах вийшов майже таким же незграбним, як і падіння.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений House of Highlights (@houseofhighlights) 21 Січ 2019 р. о 9:31 PST

У матчі Каррі набрав скромні 11 очок. Сама гра завершилася розгромною перемогою Ворріорс з рахунком 130:111.

До речі, баскетболіст Хаммер Харрісон зробив найвищий слем-данк.

Фото: Natursports | Dreamstime.com.