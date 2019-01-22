Пошукова бригада Нормандських островів дає все менше шансів, що футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала вижив.

Офіцер авіаційного пошуку Нормандських островів Джон Фітцджеральд вважає, що пасажири літака з новачком Кардіфф Сіті Еміліано Сала на борту не вижили.

Його слова цитує видання Get French Football News.

— Ми отримали виклик ввечері о 20:30, через 7 хвилин після того, як зник зв’язок з літаком. Ми проводили пошукові роботи до півночі, після чого зробили перерву до ранку. Якщо літак опинився у воді, то шансів вижити немає. Температура води близько 10-11 градусів, людина без захисту в такій холодній воді може протриматися не більше години.

Фітцджеральд зазначає, що літак перш ніж зникнути з радарів знаходився у 24 кілометрах від найближчого острову.

— Якби вони приземлилися в зоні досяжності, їх би вже виявили. Я говорю свою думку, але я не думаю, що були якісь шанси вижити.

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Нагадаємо, 21 січня літак з новачком Кардіфф Сіті Еміліано Сала направлявся з Франції в Уельс, але за годину до очікуваного прибуття зник з радарів над Ла-Маншем.

Фото: Cardiff City FC.