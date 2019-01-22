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Рятувальники не вірять, що футболіст Сала вижив

Пошукова бригада Нормандських островів дає все менше шансів, що футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала вижив.

Эмилиано Сала

Офіцер авіаційного пошуку Нормандських островів Джон Фітцджеральд вважає, що пасажири літака з новачком Кардіфф Сіті Еміліано Сала на борту не вижили.

Його слова цитує видання Get French Football News.

— Ми отримали виклик ввечері о 20:30, через 7 хвилин після того, як зник зв’язок з літаком. Ми проводили пошукові роботи до півночі, після чого зробили перерву до ранку. Якщо літак опинився у воді, то шансів вижити немає. Температура води близько 10-11 градусів, людина без захисту в такій холодній воді може протриматися не більше години.

Фітцджеральд зазначає, що літак перш ніж зникнути з радарів знаходився у 24 кілометрах від найближчого острову.

— Якби вони приземлилися в зоні досяжності, їх би вже виявили. Я говорю свою думку, але я не думаю, що були якісь шанси вижити.

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Нагадаємо, 21 січня літак з новачком Кардіфф Сіті Еміліано Сала направлявся з Франції в Уельс, але за годину до очікуваного прибуття зник з радарів над Ла-Маншем.

Фото: Cardiff City FC.

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