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Український боєць підписав контракт з UFC

Український боєць Роман Долідзе підписав контракт з американським промоушном зі змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship.

Роман Долидзе

Український боєць грузинського походження Роман Долідзе підписав контракт з провідним американським промоушеном UFC.

За контрактом Роман проведе 4 поєдинки в UFC. Дебют відбудеться в березні-квітні 2019 року.

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Про свій перехід повідомив сам спортсмен в соцмережі Instagram.

— Всім величезне спасибі, хто підтримував і вірив в мене. Разом у нас все вийшло.

 

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Допис, поширений Roman Dolidze (@romandolidze)

В ММА Роман Долідзе провів 6 поєдинків, в яких всі перемоги здобув достроково. У червні 2018 року на турнірі WWFC 11 став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WWFC, нокаутувавши у другому раунді бразильця Едера де Соузу.

До речі, екс-чемпіон UFC Конор МакГрегор веде перемовини щодо проведення боксерського поєдинку з екс-чемпіоном світу Полом Маліньяджі.

Фото: WWFC.

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