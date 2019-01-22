Український боєць Роман Долідзе підписав контракт з американським промоушном зі змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship.

Український боєць грузинського походження Роман Долідзе підписав контракт з провідним американським промоушеном UFC.

За контрактом Роман проведе 4 поєдинки в UFC. Дебют відбудеться в березні-квітні 2019 року.

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Про свій перехід повідомив сам спортсмен в соцмережі Instagram.

— Всім величезне спасибі, хто підтримував і вірив в мене. Разом у нас все вийшло.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Roman Dolidze (@romandolidze) 17 Січ 2019 р. о 9:38 PST

В ММА Роман Долідзе провів 6 поєдинків, в яких всі перемоги здобув достроково. У червні 2018 року на турнірі WWFC 11 став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WWFC, нокаутувавши у другому раунді бразильця Едера де Соузу.

До речі, екс-чемпіон UFC Конор МакГрегор веде перемовини щодо проведення боксерського поєдинку з екс-чемпіоном світу Полом Маліньяджі.

Фото: WWFC.