Український боєць Роман Долідзе підписав контракт з американським промоушном зі змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship.
Український боєць грузинського походження Роман Долідзе підписав контракт з провідним американським промоушеном UFC.
За контрактом Роман проведе 4 поєдинки в UFC. Дебют відбудеться в березні-квітні 2019 року.
Читайте: ВанЗант виграла бій найсексапільніших дівчат у UFC
Про свій перехід повідомив сам спортсмен в соцмережі Instagram.
— Всім величезне спасибі, хто підтримував і вірив в мене. Разом у нас все вийшло.
Переглянути цей допис в Instagram
В ММА Роман Долідзе провів 6 поєдинків, в яких всі перемоги здобув достроково. У червні 2018 року на турнірі WWFC 11 став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WWFC, нокаутувавши у другому раунді бразильця Едера де Соузу.
До речі, екс-чемпіон UFC Конор МакГрегор веде перемовини щодо проведення боксерського поєдинку з екс-чемпіоном світу Полом Маліньяджі.
Фото: WWFC.