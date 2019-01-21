Пейдж ВанЗант больовим прийомом перемогла Рейчел Остович на UFC Fight Night 143.

У Брукліні (США) відбувся турнір по змішаних єдиноборствах UFC Fight Night 143. В одному з поєдинків зійшлися дві найсексуальніші дівчини у промоушені — Пейдж ВанЗант та Рейчел Остович.

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Бій проходив у ваговій категорії до 56,7 кг. Ще до початку, поєдинок охрестили битвою секс-символів UFC.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ufc (@ufc) 18 Січ 2019 р. о 3:37 PST

Перемогу у бою здобула ВанЗант, застосувавши больовий прийом у другому раунді на Остович.

24-річна ВанЗант виступає в UFC вже п’ять років. На її рахунку 7 перемог та 4 поразки. Пейдж є однією з найпопулярніших бійців-дівчат у ММА, хоча вона ніколи не мала чемпіонського поясу. На її акаунт в Instagram підписано 2 млн фоловерів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant) 23 Лют 2018 р. о 6:36 PST

Можна сміло сказати, що ВанЗант без комплексів. В інтерв’ю 2018 року вона зізналася, що зробила собі силіконові груди.

— Я – дівчина, і завжди хотіла нормальні груди. Вони б ніколи не виросли, тому я їх купила.

При цьому Пейдж не соромиться ділитися зі своїми підписниками жорсткими фото, де вона більше нагадує звіра у клітці, аніж милу дівчину.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant) 8 Лют 2018 р. о 12:29 PST

ВанЗант, як майже кожен спортсмен часто любить демонструвати своє струнке тіло у соцмережах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant) 8 Бер 2018 р. о 2:25 PST

Минулоріч Пейдж вийшла заміж за бійця Bellator Остіна Вандерфорда, який гаряче підтримував свою кохану у поєдинку з Остович.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant) 2 Гру 2018 р. о 9:34 PST

Окрім боїв без правил дівчина захоплюється серфінгом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant) 18 Бер 2017 р. о 4:15 PDT

У квітні 2018 року ВанЗант відвідала базу армії США в Іраку та провела майстер-клас військовим.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant) 28 Кві 2018 р. о 4:56 PDT

Рік тому спортсменка випустила автобіографію, в якій зізналася, що у 14 років була жертвою групового зґвалтування на шкільній вечірці. Її почали принижувати і вона була близькою до самогубства. Пейдж змінила прізвище (справжнє Слеттен), пережила знущання і стала бійцем.

Фото: Paige VanZant.