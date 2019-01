У Брукліні (США) відбувся турнір по змішаних єдиноборствах UFC Fight Night 143. В одному з поєдинків зійшлися дві найсексуальніші дівчини у промоушені — Пейдж ВанЗант та Рейчел Остович.

Бій проходив у ваговій категорії до 56,7 кг. Ще до початку, поєдинок охрестили битвою секс-символів UFC.

Перемогу у бою здобула ВанЗант, застосувавши больовий прийом у другому раунді на Остович.

That’s it!@PaigeVanzant gets the tap in round 2!

What year long layoff?! #UFCBrooklyn pic.twitter.com/Wx93F4u4Uf

— UFC (@ufc) 20 января 2019 г.