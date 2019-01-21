Пейдж ВанЗант больовим прийомом перемогла Рейчел Остович на UFC Fight Night 143.
У Брукліні (США) відбувся турнір по змішаних єдиноборствах UFC Fight Night 143. В одному з поєдинків зійшлися дві найсексуальніші дівчини у промоушені — Пейдж ВанЗант та Рейчел Остович.
Читайте: Рідна мати не впізнає! Боєць UFC жорстоко відгамселила грабіжника
Бій проходив у ваговій категорії до 56,7 кг. Ще до початку, поєдинок охрестили битвою секс-символів UFC.
Переглянути цей допис в Instagram
Перемогу у бою здобула ВанЗант, застосувавши больовий прийом у другому раунді на Остович.
That’s it!@PaigeVanzant gets the tap in round 2!
What year long layoff?! #UFCBrooklyn pic.twitter.com/Wx93F4u4Uf
— UFC (@ufc) 20 января 2019 г.
24-річна ВанЗант виступає в UFC вже п’ять років. На її рахунку 7 перемог та 4 поразки. Пейдж є однією з найпопулярніших бійців-дівчат у ММА, хоча вона ніколи не мала чемпіонського поясу. На її акаунт в Instagram підписано 2 млн фоловерів.
Переглянути цей допис в Instagram
Можна сміло сказати, що ВанЗант без комплексів. В інтерв’ю 2018 року вона зізналася, що зробила собі силіконові груди.
— Я – дівчина, і завжди хотіла нормальні груди. Вони б ніколи не виросли, тому я їх купила.
При цьому Пейдж не соромиться ділитися зі своїми підписниками жорсткими фото, де вона більше нагадує звіра у клітці, аніж милу дівчину.
Переглянути цей допис в Instagram
ВанЗант, як майже кожен спортсмен часто любить демонструвати своє струнке тіло у соцмережах.
Переглянути цей допис в Instagram
Минулоріч Пейдж вийшла заміж за бійця Bellator Остіна Вандерфорда, який гаряче підтримував свою кохану у поєдинку з Остович.
Переглянути цей допис в Instagram
Окрім боїв без правил дівчина захоплюється серфінгом.
Переглянути цей допис в Instagram
У квітні 2018 року ВанЗант відвідала базу армії США в Іраку та провела майстер-клас військовим.
Переглянути цей допис в Instagram
Рік тому спортсменка випустила автобіографію, в якій зізналася, що у 14 років була жертвою групового зґвалтування на шкільній вечірці. Її почали принижувати і вона була близькою до самогубства. Пейдж змінила прізвище (справжнє Слеттен), пережила знущання і стала бійцем.
Фото: Paige VanZant.