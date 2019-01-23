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У самих трусах! Ломаченко випив кави серед кучугури снігу

Український боксер Василь Ломаченко опублікував відео в Instagram, де він в одних трусах п’є каву на морозі.

Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко на своїй сторінці в Instagram ще раз продемонстрував, що він не боїться снігу.

Спортсмен опублікував відео, де він п’є каву в трусах на морозі.

Читайте: Forbes: Бої Ломаченка та Усика у топ-5 найочікуваніших у 2019 році

Перед тим, як сісти на стілець, Ломаченко голими руками розгріб купу снігу. А потім зручно вмостився на стільці і приготувався випити з чашечки.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Раніше промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів про плани українського боксера на 2019 рік.

Фотоlomachenkovasiliy.

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