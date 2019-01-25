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Матч всіх зірок НБА-2019: стали відомі стартові склади

Національна баскетбольна асоціація назвала стартові склади команд на Матч всіх зірок ліги.

Матч всез звезд НБА 2019

Прес-служба НБА опублікувала стартові п’ятірки команд на Матч всіх зірок 2019.

За збірну Східної конференції зіграють: Кемба Вокер (Шарлотт Хорнетс), Кайрі Ірвінг (Бостон Селтікс), Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс), Кавай Леонард (Торонто Репторс) та Джоель Ембіід (Філадельфія Сіксерс).

 

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Допис, поширений NBA (@nba)

До складу збірної Західної конференції потрапили два гравці з Голден Стейт — Стефен Каррі та Кевін Дюрант, Джеймс Харден (Х’юстон Рокетс), ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) та Пол Джордж (Оклахома-Сіті Тандер).

 

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Допис, поширений NBA (@nba)

Янніс Адетокунбо та ЛеБрон Джеймс обрані капітанами команд.

Запасних гравців оберуть головні тренери відповідних конференцій шляхом голосування.

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Нагадаємо, запасні набираються з двох захисників, трьох гравців передньої лінії і двох гравців незалежно від амплуа.

Матч всіх зірок НБА-2019 пройде 17 лютого у Шарлотт (Північна Кароліна). Ця гра стане 68-м матчем всіх зірок НБА в історії Національної баскетбольної асоціації.

Нещодавно розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стівен Каррі у матчі НБА проти Лос-Анджелес Лейкерс став героєм двох кумедних епізодів.

Фото: NBA.

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