Національна баскетбольна асоціація назвала стартові склади команд на Матч всіх зірок ліги.

Прес-служба НБА опублікувала стартові п’ятірки команд на Матч всіх зірок 2019.

За збірну Східної конференції зіграють: Кемба Вокер (Шарлотт Хорнетс), Кайрі Ірвінг (Бостон Селтікс), Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс), Кавай Леонард (Торонто Репторс) та Джоель Ембіід (Філадельфія Сіксерс).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NBA (@nba) 24 Січ 2019 р. о 4:16 PST

До складу збірної Західної конференції потрапили два гравці з Голден Стейт — Стефен Каррі та Кевін Дюрант, Джеймс Харден (Х’юстон Рокетс), ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) та Пол Джордж (Оклахома-Сіті Тандер).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NBA (@nba) 24 Січ 2019 р. о 4:06 PST

Янніс Адетокунбо та ЛеБрон Джеймс обрані капітанами команд.

Запасних гравців оберуть головні тренери відповідних конференцій шляхом голосування.

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Нагадаємо, запасні набираються з двох захисників, трьох гравців передньої лінії і двох гравців незалежно від амплуа.

Матч всіх зірок НБА-2019 пройде 17 лютого у Шарлотт (Північна Кароліна). Ця гра стане 68-м матчем всіх зірок НБА в історії Національної баскетбольної асоціації.

Нещодавно розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стівен Каррі у матчі НБА проти Лос-Анджелес Лейкерс став героєм двох кумедних епізодів.

Фото: NBA.