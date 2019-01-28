Кардіфф Сіті не бажає платити Нанту за трансфер футболіста Еміліано Сала, який зник безвісти.

Кардіфф Сіті збирається розпочати розслідування, щоб з’ясувати обставини зникнення футболіста Еміліано Сала.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Повідомляється, що валлійський клуб не збирається виплачувати суму трансферу і готує позов до суду про халатність агента футболіста.

У Кардіффі обурені, що Сала перетинав Ла-Манш на одномоторному літачку 1984 року Piper Malibu, а пілотом повітряного судна був чоловік без відповідної ліцензії на перевезення пасажирів.

Нагадаємо, переліт 28-річного гравця з французького Нанта в англійський в валлійський Кардіфф був організований агентом аргентинця Марком Маккеєм.

Попри страхування від нещасного випадку, клуб втратить на трансфері близько €14 млн. За трансфер футболіста Кардіфф повинен заплатити Нанту €20 млн.

Раніше повідомлялося, що Кардіфф Сіті виплатить французькому Нанту €20 млн за трансфер зниклого футболіста Еміліано Сала.

Фото: Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images.