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Кардіфф заплатить Нанту за трансфер Сала, який зник над Ла-Маншем

Кардіфф Сіті виплатить французькому Нанту €17 млн за трансфер зниклого футболіста Еміліано Сала.

Эмилиано Сала

Трансфер Еміліано Сала з Нанта в Кардіфф Сіті був офіційно зареєстрований у ФІФА, тому клуби вимушені здійснити фінансову операцію.

Про це повідомляє видання AFP.

За угодою Кардіфф Сіті виплатить французькому Нанту €17 млн.

Юрист Александра Коен зазначила, що угода вступає в силу з моменту реєстрації трансферу в ФІФА.

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Водночас, якщо Кардіфф встиг застрахувати гравця, то йому повинні компенсувати усю вартість трансферу.

Раніше поліція Гернсі припинила активні пошуки зниклого літака з Сала. У заяві поліція сказано, що шанси на виживання пасажирів літака вкрай малі.

Нагадаємо, ввечері 21 січня Сала вилетів з Франції в Вельс, але за годину до запланованого прибуття в Кардіфф його літак зник з радарів.

Фото: Stu Forster/ Getty Images.

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