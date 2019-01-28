Український хавбек Карпат Мар’ян Швед близький до переходу в шотландський Селтік.
Футболіст збірної України та львівських Карпат Мар’ян Швед невдовзі стане гравцем шотландського гранду футболу Селтіка.
Про це повідомляє видання Daily Record.
Повідомляється, що за трансфер українця кельти заплатять £1,75 млн.
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Інтерес до 21-річного Шведа підтвердив наставник Селтіка Брендан Роджерс.
— Клуб підтримує зв’язок з представниками Мар’яна. Він талановитий, молодий і перспективний гравець. У клубі сподіваються, що угода буде завершена, а Швед, ймовірно, піде в оренду і повернеться в Селтік влітку. Я не бачив досить багато українця в дії. Але я розгледів в ньому талант, ймовірно, він стане в нагоді клубу в майбутньому.
Окрім Селтіка інтерес до вінгера львів’ян проявляли київське Динамо, іспанський Леганес та англійський Лідс.
Фото: УНІАН.