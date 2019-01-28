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Стало відомо, скільки Селтік заплатить Карпатам за трансфер Шведа

Український хавбек Карпат Мар’ян Швед близький до переходу в шотландський Селтік.

Марьян Швед

Футболіст збірної України та львівських Карпат Мар’ян Швед невдовзі стане гравцем шотландського гранду футболу Селтіка.

Про це повідомляє видання Daily Record.

Повідомляється, що за трансфер українця кельти заплатять £1,75 млн.

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Інтерес до 21-річного Шведа підтвердив наставник Селтіка Брендан Роджерс.

— Клуб підтримує зв’язок з представниками Мар’яна. Він талановитий, молодий і перспективний гравець. У клубі сподіваються, що угода буде завершена, а Швед, ймовірно, піде в оренду і повернеться в Селтік влітку. Я не бачив досить багато українця в дії. Але я розгледів в ньому талант, ймовірно, він стане в нагоді клубу в майбутньому.

Окрім Селтіка інтерес до вінгера львів’ян проявляли київське Динамо, іспанський Леганес та англійський Лідс.

Фото: УНІАН.

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