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Роман Безус перейшов в Гент

Український хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус перейшов в Гент.

Роман Безус

Український півзахисник Роман Безус підписав контракт з бельгійським Гентом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі переходу 28-річного українця наразі невідомі.

У Генті Безус стане третім українцем. У клубі вже виступають форвард Роман Яремчук та захисник Ігор Пластун.

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За Сент-Трюйден Безус провів 70 матчів, в яких забив 12 голів та відзначився 13 передачами.

До речі, хавбек львівських Карпат Мар’ян Швед незабаром стане гравцем шотландського Селтіка.

Фото: KAA Gent.

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