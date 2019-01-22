Англійський клуб Лідс Юнайтед готовий вступити в гонку за українським вінгером львівських Карпат Мар’яном Шведом.

Лідер Чемпіоншипу Лідс Юнайтед спробує підписати вінгера львівських Карпат Мар’яна Шведа.

Про це повідомляє видання HITC.

Повідомляється, що клуб шукає підсилення в атаку. Серед претендентів Ден Джеймс з Суонсі та Каллум О’Доуд з Брістоль Сіті. Однак ці команди хочуть за своїх гравців не менше £5 млн. А ось трансферна вартість українця складає лише £2 млн.

— Швед талановитий і досить дешевий, – звітують автори видання.

У цьому сезоні 21-річний Швед взяв участь у 17-ти матчах за Карпати, в яких забив 8 голів.

Читайте: Іспанський Луго оголосив про підписання українця

Нагадаємо, на Шведа також претендують Селтік, Динамо, Леганес та Фенербахче, однак фаворитом у боротьбі за вінгера вважаються кельти.