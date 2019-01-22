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Талановитий і досить дешевий: Швед може опинитися в Англії

Англійський клуб Лідс Юнайтед готовий вступити в гонку за українським вінгером львівських Карпат Мар’яном Шведом.

Марьян Швед

Лідер Чемпіоншипу Лідс Юнайтед спробує підписати вінгера львівських Карпат Мар’яна Шведа. 

Про це повідомляє видання HITC.

Повідомляється, що клуб шукає підсилення в атаку. Серед претендентів Ден Джеймс з Суонсі та Каллум О’Доуд з Брістоль Сіті. Однак ці команди хочуть за своїх гравців не менше £5 млн. А ось трансферна вартість українця складає лише £2 млн.

— Швед талановитий і досить дешевий, – звітують автори видання.

У цьому сезоні 21-річний Швед взяв участь у 17-ти матчах за Карпати, в яких забив 8 голів.

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Нагадаємо, на Шведа також претендують Селтік, Динамо, Леганес та Фенербахче, однак фаворитом у боротьбі за вінгера вважаються кельти.

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