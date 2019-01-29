Про Криштіану Роналду мріють ледь не всі дівчата планети, і деяким вдалося полонити серце відомого футболісти. Факти ICTV пропонують обрати найефектнішу подружку футболіста.

Один з найсексуальніших спортсменів сучасності Криштіану Роналду може похизуватися не лише своїми спортивними досягненнями та привабливою зовнішністю, але й шикарними красунями, які полонили серце футболіста.

Варто відзначити, що нині футболіст схоже знайшов ту саму, яка також стала матір’ю для його дітей — колишню офіціантку Джорджину Родрігес. Пара познайомилася у 2016 році на VIP-вечірці, організованої брендом Dolce&Gabbana.

У листопаді 2017 року Джорджина народила Криштіану дочку, яку назвали Алана Мартіна. Дівчина часто підтримує свого коханого під час матчів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 31 Гру 2018 р. о 6:13 PST

До Джорджини у португальського футболіста були стосунки з російською моделлю Іриною Шейк. Пара познайомилася на зйомках для Armani і пробула разом 5 років.

ЗМІ вважають, що відносини моделі та футболіста зіпсувалися після того, як Шейк не приїхала на день народження до його матері, а пізніше відмовилася супроводжувати його на церемонії вручення Золотого м’яча.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 30 Тра 2018 р. о 8:17 PDT

Однією з найвідоміших екс-подруг футболіста є Нерейда Гальярдо. Фото з парою з відпочинку на Сардинії чи Мальорці довго не зникали з таблоїдів та обгорток журналів. Іспанська модель прозустрічалася з футболістом 5 місяців. Після розставання дівчина відверто зізналася:

— Все наше життя складалася з Playstation, телевізора і сексу. Роналду був дуже хороший в ліжку, тому я була з ним.

Також КріРо приписували роман зі скандальною світською левицею Періс Хілтон, ведучою клубного ТБ Реала Лусією Віллатон та українською моделлю Ярою Хмідан та іншими.

Факти ICTV зібрали дівчат, які у різні роки змогли полонити серце одного з найуспішніших футболістів світу Криштіану Роналду і пропонують обрати найефектнішу та найспокусливішу.