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Американський хокеїст дебютував видовищною бійкою в НХЛ

Новачок Бостон Брюїнз форвард Трент Фредерік впевнено дебютував а Національній хокейній лізі.

Хоккеист дебютировал в НХЛ устроив драку

У своєму дебютному матчі за Бостон Брюїнз в НХЛ сповна відзначився новачок команди 20-річний Трент Фредерік.

Хокеїст побився під час гри з захисником Вінніпег Джетс Брендоном Таневим і впевнено виграв сутичку.

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За бійкою з трибун спостерігали батьки Фредеріка, які не стримували свого задоволення від бійки свого сина.

В основний час Бостон і Вінніпег не виявили переможця — 3:3, а в серії булітів вдача була на боці хокеїстів з Джетс.

Раніше під час матчу НХЛ хокеїст Чикаго Коннор Мерфі залив лід кров’ю після сильного удару суперника в голову.

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