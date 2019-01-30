Хокеїсти канадської команди Dauphin Kings одягнули сорочки з українською символікою в рамках Української ночі-2019.

У місті Дофін (провінція Монітоба) відбувся четвертий канадський фестиваль Українська ніч. На домашній арені молодіжної команди Dauphin Kings приймали ровесників з Portage Terriers, з цієї ж провінції.

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Під час Української ночі гравці Dauphin Kings одягають екіпіровку з українською символікою – цей рік не став виключенням. Цьогоріч їхня форма була синьо-жовтого кольору з тризубами на грудях, а імена гравців були написані кирилицею.

Про це повідомляє видання Ukrainian People.

Повболівати за свою улюблену команду та побувати на святі української культури прийшло близько двох тисяч канадців. Перед початком зустрічі над льодовою ареною пролунав українськи гімн, а вихід хокеїстів на лід оголошувався українською мовою.





































Канадські хокеїсти вийшли на лід в джерсі з тризубами / 9 фотографий

На святкування завітав знаменитий канадський хокеїст та тренер клубу НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Баррі Троц. У 2018 році Вашингтон Кепіталз під його керівництвом став володарем Кубка Стенлі.

Dauphin Kings – канадський хокейний клуб, заснований у містечку Дофін. Команда виступає в Юніорській Хокейній Лізі Манітоби (MJHL), й сім разів ставала її переможцем. Саме містечко має чисельну українську діаспору.

Раніше канадська хокейна команда Parkland Rangers зіграла матч у формі з українською символікою.

Фото: Norbert K. Iwan.