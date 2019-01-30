PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Канадські хокеїсти вийшли на лід в джерсі з тризубами/

Канадські хокеїсти вийшли на лід в джерсі з тризубами

Хокеїсти канадської команди Dauphin Kings одягнули сорочки з українською символікою в рамках Української ночі-2019.

Канадскі футболісти у вишиванках

У місті Дофін (провінція Монітоба) відбувся четвертий канадський фестиваль Українська ніч. На домашній арені молодіжної команди Dauphin Kings приймали ровесників з Portage Terriers, з цієї ж провінції.

Читайте: Забудуть взяти в літак! Бока Хуніорс підписав футболіста Кевіна Маккалістера

Під час Української ночі гравці Dauphin Kings одягають екіпіровку з українською символікою – цей рік не став виключенням. Цьогоріч їхня форма була синьо-жовтого кольору з тризубами на грудях, а імена гравців були написані кирилицею.

Про це повідомляє видання Ukrainian People.

Повболівати за свою улюблену команду та побувати на святі української культури прийшло близько двох тисяч канадців. Перед початком зустрічі над льодовою ареною пролунав українськи гімн, а вихід хокеїстів на лід оголошувався українською мовою.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Канадські хокеїсти вийшли на лід в джерсі з тризубами / 9 фотографий

На святкування завітав знаменитий канадський хокеїст та тренер клубу НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Баррі Троц. У 2018 році Вашингтон Кепіталз під його керівництвом став володарем Кубка Стенлі.

Dauphin Kings – канадський хокейний клуб, заснований у містечку Дофін. Команда виступає в Юніорській Хокейній Лізі Манітоби (MJHL), й сім разів ставала її переможцем. Саме містечко має чисельну українську діаспору.

Раніше канадська хокейна команда Parkland Rangers зіграла матч у формі з українською символікою.

Фото: Norbert K. Iwan.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чому гаджети шкідливі для дітей – висновок вчених
Давос 2019: Христя Фріланд про підтримку України у Канаді
В Оттаві автобус з пасажирами влетів у зупинку з людьми, є жертви
Канада хоче залучити мільйон іммігрантів у найближчі три роки
Делегація з КНДР таємно їздила на переговори до Канади – ЗМІ
Жорстке зіткнення: хокеїст залив кров’ю лід під час матчу НХЛ
На підтримку виборчої системи: Канада виділить Україні $24 млн
Канадські хокеїсти вийшли на матч у вишиванках
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка