Українець Ярослав Ракицький перейшов із Шахтаря в Зеніт (Санкт-Петербург).

Шахтар і Зеніт домовилися про перехід до російського чемпіонату одного з головних вихованців академії донецького клубу Ярослава Ракицького.

У пітерському клубі повідомляють, що підписали Ракицького на 3,5 роки.

Шахтар у свою чергу дякує захисникові за його професійну гру та “помаранчево-чорне серце”.

Відзначається, що Ракицький зіграв за донецьку команду 9,5 сезонів (326 матчів) і забив 14 голів.

У футболці Шахтаря футболіст 7 разів перемагав у чемпіонаті України, виграв 6 Кубків і 6 Суперкубків України.

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При цьому за збірну України Ракицький виходив на поле 54 рази і забив 4 голи.

До слова, раніше Шахтар показав у відео добірку голів Ярослава Ракицького за клуб.

Фото: shakhtar.com