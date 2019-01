Головний тренер шотландської команди Селтік Брендан Роджерс розповів, що український футболіст Мар’ян Швед успішно пройшов медогляд.

– Швед дограє сезон, потім повернеться. Влітку він буде готовий до роботи, – сказав Роджерс.

BR on Maryan Shved: “Medical is done. He’ll go back to Ukraine, finish his season there and then come in. By the summer he’ll be ready to go.”

— Celtic Football Club (@CelticFC) 30 января 2019 г.