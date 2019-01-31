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Факты / Спорт / Швед переходит в Селтик, но доиграет сезон в УПЛ/

Швед переходить у Селтік, але дограє сезон в УПЛ

Мар’ян Швед пройшов медогляд у шотландському Селтіку, проте повернеться в Україну, щоб дограти сезон в УПЛ.

Марьян Швед

Головний тренер шотландської команди Селтік Брендан Роджерс розповів, що український футболіст Мар’ян Швед успішно пройшов медогляд.

– Швед дограє сезон, потім повернеться. Влітку він буде готовий до роботи, – сказав Роджерс.

Так, нападник ФК Карпати Мар’ян Швед дограє в УПЛ сезон, а потім повернеться до кельтів.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Швед стане гравцем Селтіка.

Фото: УНІАН

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