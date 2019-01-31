Вперше в історії головного матча НФЛ разом з дівчатами-чирлідершами виступлять чоловіки у складі групи підтримки Лос-Анджелес Ремс.
На Супербоулі-2019 у групі підтримки Лос-Анджелес Ремс виступлять чоловіки-чирлідери Квінтон Перон та Наполеон Джинніс.
Про це повідомляє CNN.
Це буде перший випадок в історії фінальних матчів НФЛ, коли чоловіки виступлять у такій ролі.
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На старті сезону-2018/19 Перон та Джинніс стали першими чоловіками-чирлідерами в історії НФЛ.
Нагадаємо, Супербоул відбудеться 3 лютого в Атланті, у фіналі зіграють Лос-Анджелес Ремс та Нью-Інгленд Петріотс.
Фото: LA Rams Cheerleaders.
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