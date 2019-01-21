Нью-Інгленд Петріотс та Лос-Анджелес Ремз візьмуть участь у матчі за Супербоул-2019.
У Супербоулі-2019 за звання чемпіона НФЛ зійдуться Лос-Анджелес Ремз та Нью-Інгленд Петріотс.
Вперше в історії НФЛ обидва переможці конференцій визначилися лише в овертаймах.
Каліфорнійська команда у вирішальному матчі Національної футбольної конференції взяла гору над Нью-Орлеан Сейнтс з рахунком 26:23.
GREG THE LEG FOR THE SUPER BOWL!!! pic.twitter.com/KxpDuVfkt0
— Los Angeles Rams (@RamsNFL) 21 января 2019 г.
У фіналі Американської футбольної конференції патріоти переграли Канзас-Сіті Чіфс – 37:31.
They won the coin toss. Then the game.
Every play from the OT drive that sent the @Patriots to the @SuperBowl! #SBLIII #NFLPlayoffs pic.twitter.com/iyGCYeTYSx
— NFL (@NFL) 21 января 2019 г.
Для Петріотс це буде одинадцятий Супербоул, Ремз зіграє вп’яте.
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Фінальний матч за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги відбудеться в Атланті 3 лютого. Чинним чемпіоном є Філадельфія Іглз.
Нагадаємо, у Супербоулі беруть участь переможці Національної та Американської конференцій, які об’єдналися у 1967 році. Найтитулованішим клубом в історії Супербоулу є Піттсбург Стілерз. Команда шість разів перемагала в фіналі.
Раніше Факти ICTV писали, що Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс у другому фінальному матчі Кубка Лібертадорес-2018 і став володарем трофею.
Фото: Mbr Images | Dreamstime.com.