У Супербоулі-2019 за звання чемпіона НФЛ зійдуться Лос-Анджелес Ремз та Нью-Інгленд Петріотс.

Вперше в історії НФЛ обидва переможці конференцій визначилися лише в овертаймах.

Каліфорнійська команда у вирішальному матчі Національної футбольної конференції взяла гору над Нью-Орлеан Сейнтс з рахунком 26:23.

У фіналі Американської футбольної конференції патріоти переграли Канзас-Сіті Чіфс – 37:31.

