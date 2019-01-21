Нью-Інгленд Петріотс та Лос-Анджелес Ремз візьмуть участь у матчі за Супербоул-2019.

У Супербоулі-2019 за звання чемпіона НФЛ зійдуться Лос-Анджелес Ремз та Нью-Інгленд Петріотс.

Вперше в історії НФЛ обидва переможці конференцій визначилися лише в овертаймах.

Каліфорнійська команда у вирішальному матчі Національної футбольної конференції взяла гору над Нью-Орлеан Сейнтс з рахунком 26:23.

GREG THE LEG FOR THE SUPER BOWL!!! pic.twitter.com/KxpDuVfkt0 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 21 января 2019 г.

У фіналі Американської футбольної конференції патріоти переграли Канзас-Сіті Чіфс – 37:31.

Для Петріотс це буде одинадцятий Супербоул, Ремз зіграє вп’яте.

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Фінальний матч за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги відбудеться в Атланті 3 лютого. Чинним чемпіоном є Філадельфія Іглз.

Нагадаємо, у Супербоулі беруть участь переможці Національної та Американської конференцій, які об’єдналися у 1967 році. Найтитулованішим клубом в історії Супербоулу є Піттсбург Стілерз. Команда шість разів перемагала в фіналі.

Раніше Факти ICTV писали, що Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс у другому фінальному матчі Кубка Лібертадорес-2018 і став володарем трофею.

Фото: Mbr Images | Dreamstime.com.