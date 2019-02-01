Швейцарський колектив Формули-1 Sauber змінив свою назву на Alfa Romeo Racing.

Команда Формули-1 Sauber оголосила про зміну назви на Alfa Romeo Racing починаючи зі старту сезону-2019.

Про це повідомляється на офіційному сайті Sauber.

Раніше повна назва команди Sauber була Alfa Romeo Sauber F1 Team, а автомобільна марка була титульним спонсором. Тепер від імені засновника команди Петера Заубера вирішили відмовитися зовсім.

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Alfa Romeo, яка належить концерну Fiat, почала співпрацю з Sauber у сезоні-2018.

Також зазначається, що власники і керівний склад команди залишаються незмінними.

Поки що невідомо, чи змінять традицію називати машини команди індексом C — на честь дружини Заубера Крістіни (у 2018 році машина називалася С37).

Нагадаємо, пілотами Alfa Romeo Racing у 2019 році будуть Кімі Райкконен та Антоніо Джовінацці.

Раніше команда Формули-1 Вільямс оголосила про підписання контракту з польським гонщиком Робертом Кубіцою.

Фото: Fabrice Gallou | Dreamstime.com.