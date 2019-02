Команда Формули-1 Sauber оголосила про зміну назви на Alfa Romeo Racing починаючи зі старту сезону-2019.

Про це повідомляється на офіційному сайті Sauber.

Раніше повна назва команди Sauber була Alfa Romeo Sauber F1 Team, а автомобільна марка була титульним спонсором. Тепер від імені засновника команди Петера Заубера вирішили відмовитися зовсім.

Читайте: Формула 1: Хемілтон взяв Гран-прі Бразилії, а Mercedes — Кубок Конструкторів

Alfa Romeo, яка належить концерну Fiat, почала співпрацю з Sauber у сезоні-2018.

Також зазначається, що власники і керівний склад команди залишаються незмінними.

New name, same game! We’re excited to announce Sauber and Alfa Romeo to keep fighting for ambitious results in 2019 @F1 World Championship as Alfa Romeo Racing. + info: https://t.co/1RUddkPMpj #AlfaRomeoRacing #SauberMotorsport #Bwoah pic.twitter.com/0gzgwgpl66

— Alfa Romeo Racing (@SauberF1Team) 1 февраля 2019 г.