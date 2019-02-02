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Проти Усика в травні може вийти росіянин – промоутер

Наступний бій Олександра Усика відбудеться 18 травня в США.

Проти Усика в травні може вийти росіянин – промоутер

У команді Олександра Усика заговорили про можливий бій українця проти росіянина Олександра Повєткіна.

Промоутер нашого чемпіона Едді Хірн пояснив такий вибір малою кількістю інших охочих боксувати з Усиком, повідомляє Boxing Social.

– Боксери просто не бажають програвати.

Ще один, але “малоймовірний” варіант суперника для українця – росіянин Денис Лебедєв, заявив Хірн.

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Також промоутер повідомив заплановану дату повернення Усика в ринг – 18 травня. Місцем проведення бою стане Чикаго або Оксон-Гілл (передмістя Вашингтона).

Нагадаємо, британський боксер Ентоні Джошуа сказав, коли може відбутися його бій з Усиком.

Фото: Олександр Повєткін

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