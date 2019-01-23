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Усик та Гвоздик стали лауретами нагород WBC

Українські боксери Олександр Усик та Олександр Гвоздик удостоїлися нагород від Світової боксерської ради.

Усик и Гвоздик

Всесвітня боксерська рада назвала лауреатів 2018 року. До числа найкращих за версією WBC потрапили двоє українців — Олександр Усик та Олександр Гвоздик.

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Відкриттям 2018 року WBC назвала чемпіона організації у напівважкій вазі Олександра Гвоздика. У грудні українець в 11-му раунді нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11 раунді і став чемпіоном.

 

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Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

А ось абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик визнаний Боксером року. А нокаут українця у поєдинку з Тоні Белью визнано найкращим у 2018 році.

 

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Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Раніше Факти ICTV писали, що промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів про плани українського боксера на 2019 рік.

Фото: соцмережі.

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