Команда України не братиме участь в зимовій Універсіаді, яка проходитиме з 2 по 12 березня в російському Красноярську.

Команда України не подала заявку для участі в зимовій Універсіаді, яка пройде з 2 по 12 березня в Красноярську (Росія).

Про це в коментарі ТАСС заявив перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул.

— Українські спортсмени не приїдуть до Красноярська, – сказав Гоцул.

Відзначимо, що термін подачі заявок для участі в Універсіаді завершився 2 лютого.

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На зимовій Універсіаді 2017 року, яка проходила в місті Алмати (Казахстан) збірна України посіла десяту сходинку в неофіційному медальному заліку, завоювавши 2 золоті, 3 срібні та 4 бронзові нагороди.

До речі, російський біатлоніст Шипулін завершив кар’єру після допінг-скандалу.