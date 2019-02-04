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ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної на своєму сайті

Федерація футболу України прибрала профіль захисника Зеніта Ярослава Ракицького зі складу гравців національної команди.

Ярослав Ракицкий в сборной

Захисник пітерського Зеніта Ярослав Ракицький більше не числиться гравцем збірної України на сайті Федерації футболу України.

Профіль футболіста зник з офіційного сайту ФФУ у розділі Склад національної збірної.

Читайте: Маркевич: Перехід Ракицького в Зеніт – це помилка, з якого боку не дивися

Ракицький, який зіграв за синьо-жовтих 54 матчі у списку 41 футболіста не значиться.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький у зимове трансферне вікно перейшов з донецького Шахтаря у пітерський Зеніт.

ФотоKatatonia82 | Dreamstime.com.

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