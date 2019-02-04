Федерація футболу України прибрала профіль захисника Зеніта Ярослава Ракицького зі складу гравців національної команди.
Захисник пітерського Зеніта Ярослав Ракицький більше не числиться гравцем збірної України на сайті Федерації футболу України.
Профіль футболіста зник з офіційного сайту ФФУ у розділі Склад національної збірної.
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Ракицький, який зіграв за синьо-жовтих 54 матчі у списку 41 футболіста не значиться.
Нагадаємо, Ярослав Ракицький у зимове трансферне вікно перейшов з донецького Шахтаря у пітерський Зеніт.
Фото: Katatonia82 | Dreamstime.com.
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