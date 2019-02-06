Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно став єдиним кандидатом на пост глави організації.
Чинний президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно буде єдиним кандидатом на виборах глави організації.
Про це повідомляє видання AFP у Twitter.
48-річний швейцарський функціонер є дев’ятим президентом ФІФА і очолює організацію з 26 лютого 2016 року після відходу Йозефа Блаттера.
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Вибори нового очільника організації пройдуть 5 червня 2019 року на конгресі організації у Парижі.
До речі, президент ФІФА хоче збільшити кількість учасників на ЧС.
Фото: Sain Alizada | Dreamstime.com.
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