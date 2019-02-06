Стало відомо місце проведення матчів у відборі на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембурга.
Матчі відбору на чемпіонат Європи-2020 Україна — Сербія та Україна — Люксембург пройдуть на Арені Львів.
Про це повідомляє офіційний Twitter ФФУ.
Повідомляється, що 7 червня збірна України прийме збірну Сербії, а проти Люксембурга синьо-жовті зіграють 10 липня.
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Обидва поєдинки розпочнуться о 21.45 за київським часом.
Раніше стало відомо, що матч проти Португалії 14 жовтня відбудеться на НСК Олімпійський у Києві.
Нагадаємо, ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної на своєму сайті.
Фото: Pproman | Dreamstime.com.
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