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Стало відомо, де збірна України зіграє з Сербією та Люксембургом

Стало відомо місце проведення матчів у відборі на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембурга.

Арена Львов

Матчі відбору на чемпіонат Європи-2020 Україна — Сербія та Україна — Люксембург пройдуть на Арені Львів.

Про це повідомляє офіційний Twitter ФФУ.

Повідомляється, що 7 червня збірна України прийме збірну Сербії, а проти Люксембурга синьо-жовті зіграють 10 липня.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Обидва поєдинки розпочнуться о 21.45 за київським часом.

Раніше стало відомо, що матч проти Португалії 14 жовтня відбудеться на НСК Олімпійський у Києві.

Нагадаємо, ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної на своєму сайті.

ФотоPproman | Dreamstime.com.

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