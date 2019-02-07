Півзахисник української збірної Андрій Ярмоленко пропустить закінчення сезону в АПЛ.

29-річний український футболіст, півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко повинен видужати після травми, яку він заробив у жовтні, повідомив головний тренер англійського клубу Мануель Пеллегріні на прес-конференції.

Зараз Ярмоленко відновлює ахіллове сухожилля

Крім того, Пеллегріні зазначив, що не повернуться цього сезону Вінстон Рейд і Карлос Санчес.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був прооперований у жовтні після того, як отримав травму в матчі з Тоттенхемом.

Фото: West Ham United