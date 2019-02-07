Півзахисник української збірної Андрій Ярмоленко пропустить закінчення сезону в АПЛ.
29-річний український футболіст, півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко повинен видужати після травми, яку він заробив у жовтні, повідомив головний тренер англійського клубу Мануель Пеллегріні на прес-конференції.
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Крім того, Пеллегріні зазначив, що не повернуться цього сезону Вінстон Рейд і Карлос Санчес.
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Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був прооперований у жовтні після того, як отримав травму в матчі з Тоттенхемом.
Фото: West Ham United
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