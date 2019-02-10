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Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Челсі

У центральному матчі 26-го туру АПЛ Манчестер Сіті з рахунком 6:0 обіграв Челсі.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Челсі

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0.

Манчестер Сіті: Едерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Гюндоган, Фернандіньо (Д. Сілва, 76), Де Брюйне (Марез, 68) – Стерлінг, Агуеро (Жезус, 64), Б. Сілва.

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Рюдігер, Давид Луїс, Алонсо (Емерсон, 73) – Канте, Жоржиньо, Барклі (Ковачич, 52) – Педро (Лофтус-Чик, 66), Ігуаїн, Азар.

Попередження: Гюндоган – Жоржиньо, Алонсо.

Голи: Стерлінг, 4, 80, Агуеро, 13, 19, 56 (пен.), Гюндоган, 24.

Манчестер Сіті відправив у ворота суперника шість сухих м’ячів, два з яких допоміг забити український футболіст Олександр Зінченко. Він  віддав результативні передачі на Серхіо Агуеро і Рахіма Стерлінга.

Після цієї перемоги команда Пепа Гвардіоли повернула собі перше місце в турнірній таблиці, випередивши Ліверпуль. Але команда Юргена Клоппа має гру у запасі.

Зінченко провів на полі всі 90 хвилин матчу. Гра проти Челсі стала четвертою для гравця збірної України цього сезону у чемпіонаті Англії.

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До речі, 9 січня Олександр Зінченко забив перший гол у складі Манчестер Сіті в поєдинку проти Бертон Альбіон у півфіналі Кубка англійської ліги.

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