У Мельбурні у турнірі зі змішаних бойових мистецтв UFC 234 Ісраель Адесанья переміг Андерсона Сілву.

Бій між Ісраелем Адесанья і Андерсоном Сілву визнали найкращим. Обидва бійці отримали по $50 тисяч.

Про це повідомляє Сhampionat.com.

Протистояння пройшло у щільній і рівній боротьбі. Рішення суддів було одностайним – за підсумками трьох раундів переміг американець Ісраель Адесанья- 29-28, 30-27, 30-27.

UFC 234. Основний кард:

Роберт Уіттакер – Келвін Гастелум – скасований.

Андерсон Сільва – Ісраель Адесанья – перемога Адесанья одноголосним рішенням суддів.

Рені Яя – Ріккі Саймон – перемога Саймона одноголосним рішенням суддів.

Монтана де ла Роса – Надя Кассем – перемога де ла Роса больовим прийомом у другому раунді.

Джим Крют – Сем Алві – перемога Крюта технічним нокаутом у першому раунді.

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До речі, український боєць Роман Долідзе підписав контракт з американським промоушном зі змішаних єдиноборств Ultimate Fighting Championship.