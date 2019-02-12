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ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед в першому матчі 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

мю - псж

В рамках першого матчу 1/8 фінала групового етапу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Юнайтед приймав вдома французький Парі Сен-Жермен. Зустріч пройшла на стадіоні Олд Траффорд і завершилася перемогою ПСЖ 2:0.

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Рахунок у матчі відкрили у другому таймі – на 53 хвилині Анхель Ді Марія навісив з кутового з правого флангу у воротарську, де Матич упустив Пріснела Кімпембе, пропустивши перший гол.

Через 7 хвилин Кіліан Мбаппе зіграв на випередження і забив другий гол у ворота МЮ.

Матч-відповідь між командами в рамках 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 6 березня.

Нагадаємо, французи грали без свого форварда. Неймар зазнав ушкодження 23 січня в матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Страстурга.

Фото: getty images

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