Бразильський форвард ПСЖ Неймар отримав травму в матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Страсбурга.

Неймар невдало поставив ногу після контакту з захисником гостей і травмувався.

Наставник парижан Томас Тухель змушений був замінити бразильця на початку другого тайму на Мусса Діабі.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB

