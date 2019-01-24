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Неймар розридався після травми у Кубку Франції

Зірка ПСЖ Неймар не зміг стримати сльози після отриманої травми у Кубку Франції.

Неймар

Бразильський форвард ПСЖ Неймар отримав травму в матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Страсбурга.

Неймар невдало поставив ногу після контакту з захисником гостей і травмувався.

Наставник парижан Томас Тухель змушений був замінити бразильця на початку другого тайму на Мусса Діабі.

Залишаючи поле гравець не міг стримати сліз по дорозі в підтрибунне приміщення.

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Пізніше ПСЖ на своєму офіційному сайті опублікували заяву, що попереднє обстеження Неймара виявило рецидив травми п’ятої плеснової кістки правої ноги. Лікування залежатиме від стану гравця.

Вочевидь, бразильцю доведеться пропустити матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Сама гра проти Страсбурга завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 2:0.

До речі, Неймар очолив список найдорожчих футболістів світу за версією KPMG.

ФотоStefan Ugljevarevic | Dreamstime.com.

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