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Рома перемогла Порту завдяки дублю Дзаньоло

Італійська Рома приймала вдома португальський Порту в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Рома перемогла Порту завдяки дублю Дзаньоло

Італійська Рома приймала вдома португальський Порту в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Зустріч пройшла на стадіоні Олімпіко і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

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Рахунок у матчі відкрили вовки у другому таймі. На 70-й хвилині відзначився Ніколо Дзаньоло. Через кілька хвилин Дзаньоло оформив дубль, добивши м’яч у пусті ворота після удару Джеко.

Єдиний гол гості забили на 79-й хвилині зусиллями Адріана Лопеса.

Матч-відповідь Порту – Рома відбудеться 6 березня у Порту на стадіоні Драгау.

До речі, ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

ФотоGetty Images.

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