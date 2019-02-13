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Тоттенгем завдав Боруссії нищівної поразки на Вемблі

Тоттенгем Готспур приймав на Вемблі дортмундську Боруссію в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Тоттенхэм Боруссия

Тоттенгем Готспур у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав Боруссію Дортмунд. Зустріч пройшла на стадіоні Вемблі у Лондоні і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Рахунок у матчі відкрили шпори на початку другого тайму. На 47-й хвилині корейський форвард Сон Хин Мін точно пробив по воротах після подачі від бельгійця Яна Вертонгена.

А на 83-й хвилині вже Вертонген відірвався від Хакімі і ударом в дотик замкнув пас від Ожьє.

До розгромного рахунок довів Фернандо Льоренте, який головою відправив кулястого у сітку воріт після навісу від Еріксена.

Джмелі нічого не змогли протиставити супернику і у підсумку гра завершилася на користь підопічних Маурісіо Почеттіно.

Матч-відповідь команд відбудеться 5 березня в Дортмунді на стадіоні Сігнал Ідуна Парк.

До речі, Реал Мадрид обіграв Аякс у напруженому першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

Фото: Catherine Ivill/ Getty Images.

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