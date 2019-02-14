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Незарахований гол і напружений другий тайм: Реал Мадрид переміг Аякс

Реал Мадриду вдалося обіграти нідерландський Аякс в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Аякс Реал Мадрид

Зустріч нідерландського Аякса і Реал Мадрида в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

Матч проходив на домашньому полі Аякса – стадіоні імені Йохана Кройффа. Господарі почали досить цікаво, проте один з перших небезпечних моментів створив Вінісіус Жуніор.

Відповідь Аякса не змусила довго чекати і на 26 хвилині Душан Тадич пробив по воротах Реала, але м’яч потрапив у штангу.

Через приблизно 10 хвилин Ніколас Тальяфіко забиває гостям, проте після перегляду відео суддя вирішує скасувати взяття воріт.

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У другому таймі забити господарям вдалося Каріму Бенземі, проте відповідь Аякса не змусила себе довго чекати і Хакім Зієш вдало пробив по воротах суперників.

Переможний для Реала гол на 87-й хвилині забив Марко Асенсіо.

Матч-відповідь відбудеться 5 березня на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді.

До слова, італійська Рома обіграла португальський Порту з рахунком 2:1 в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: TF-Images/Getty Images

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