Хакери виклали в інтернет відео інтимного характеру за участю чемпіона Формули-1 Льюїса Хемілтона та вокалістки The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер.
П’ятиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон та американська співачка Ніколь Шерзінгер опинилися в епіцентрі уваги.
Хакери злили в мережу їхнє спільне відео інтимного характеру. За одну ніч його переглянуло 286 тис. осіб.
Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
— Серце Ніколь буде розбите через те, що плівка потрапила у відкритий доступ. Це, відео розраховано на широкий загал, – цитує джерело з оточення співачки видання.
Ролик було знято ще у 2015 році. Жодного змісту 18+ на ролику немає — парочка лише обнімається і цілується у ліжку.
Хемілтон та Шерзінгер зустрічалися протягом 8-ми років з 2007 року.
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Цікаво, що після того, як пара розійшлася британський пілот видав один із найкращих сезонів у кар’єрі – Хемілтон завоював титул чемпіона за 4 гонки до кінця чемпіонату.
Раніше хакери виклали в мережі особисті дані сотень політиків ФРН
Фото: Mike Marsland/WireImage by Getty Images.