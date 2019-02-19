Хакеры выложили в интернет видео интимного характера с участием чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и вокалистки The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и американская певица Николь Шерзингер оказались в эпицентре внимания.

Хакеры слили в сеть их совместное видео интимного характера. За одну ночь его посмотрело 286 тыс. человек.

Об этом сообщает британский таблоид The ​​Sun.

— Сердце Николь будет разбито из-за того, что пленка попала в открытый доступ. Это, видео не рассчитано на широкую публику, – цитирует источник из окружения певицы издание.

Ролик был снят еще в 2015 году. Никакого содержания 18+ на ролике нет — парочка только обнимается и целуется в постели.

Хэмилтон и Шерзингер встречались в течение 8 лет с 2007 года.

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Интересно, что после того, как пара разошлась британский пилот выдал один из лучших сезонов в карьере — Хэмилтон завоевал титул чемпиона за 4 гонки до конца чемпионата.

Ранее хакеры выложили в сети личные данные сотен политиков ФРГ.

Фото: Mike Marsland/WireImage by Getty Images.