PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Динамо перемогло Олімпіакос і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи/

Динамо перемогло Олімпіакос і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське Динамо обіграло Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вийшло до наступного раунду за сумою двох матчів.

Динамо Олимпиакос

Київське Динамо приймало Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Зустріч пройшла у Києві на НСК Олімпійський і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів

Єдиний м’яч у зустрічі забив іспанський нападник киян Фран Соль на 32-й хвилині після пасу від Віталія Міколенка.

Таким чином підопічні Хацкевича пробилися до 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумками двох матчів. Зустріч у Піреї завершилася внічию 2:2.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо — Олімпіакос.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка