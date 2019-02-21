Київське Динамо обіграло Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вийшло до наступного раунду за сумою двох матчів.

Київське Динамо приймало Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Зустріч пройшла у Києві на НСК Олімпійський і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

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Єдиний м’яч у зустрічі забив іспанський нападник киян Фран Соль на 32-й хвилині після пасу від Віталія Міколенка.

Таким чином підопічні Хацкевича пробилися до 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумками двох матчів. Зустріч у Піреї завершилася внічию 2:2.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо — Олімпіакос.

Фото: FC Dynamo Kyiv.