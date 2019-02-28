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На Олімпіаді-2020 буде повністю заборонено палити

Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо прийняв рішення про повну заборону паління та використання електронних цигарок.

Олимпиада 2020

Організаційний комітет Олімпійських ігор у Токіо вирішив заборонити палити та використовувати електронні цигарки на всіх об’єктах Ігор-2020.

Про це повідомляє Inside the Games.

Раніше організатори планували ввести заборону на паління лише всередині об’єктів інфраструктури Ігор, а зовні планували облаштувати спеціальні місця для паління.

У підсумку було вирішено повністю заборонити палити.

Таким чином, ОІ в Токіо стануть першими в історії, на яких буде заборонено палити на всіх об’єктах.

Літня Олімпіада у Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

ФотоFerit Aksit | Dreamstime.com.

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