Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо прийняв рішення про повну заборону паління та використання електронних цигарок.
Організаційний комітет Олімпійських ігор у Токіо вирішив заборонити палити та використовувати електронні цигарки на всіх об’єктах Ігор-2020.
Про це повідомляє Inside the Games.
Раніше організатори планували ввести заборону на паління лише всередині об’єктів інфраструктури Ігор, а зовні планували облаштувати спеціальні місця для паління.
У підсумку було вирішено повністю заборонити палити.
Таким чином, ОІ в Токіо стануть першими в історії, на яких буде заборонено палити на всіх об’єктах.
Літня Олімпіада у Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
Фото: Ferit Aksit | Dreamstime.com.
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