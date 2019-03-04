ФІФА на зборах IBAF схвалила введення нових правил у футболі.
В Абердіні (Шотландія) відбулися щорічні збори IBAF (Міжнародна рада футбольних асоціацій), яка займається змінами у правилах. У засіданні також брали участь представники ФІФА, футбольних асоціацій Англії, Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії.
Про це повідомляється на офіційному сайті IBAF.Читайте: ФІФА заборонила Челсі підписувати гравців
На засіданні було схвалено використання четвертої заміни, якщо матч перейде у додаткові 15-хвилинні екстратайми. Це рішення було прийняте на основі експерименту, який проводили в різних турнірах протягом останніх двох років.
Також IBAF та ФІФА дали згоду на використання електронного та комунікаційного обладання, компактних мобільних девайсів у технічній зоні, але виключно для тренерських та тактичних завдань або для забезпечення безпеки футболістів.
Нововведення вступлять у силу з червня 2019 року.
До речі, чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно став єдиним кандидатом на пост глави організації.
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