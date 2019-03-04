ФІФА на зборах IBAF схвалила введення нових правил у футболі.

В Абердіні (Шотландія) відбулися щорічні збори IBAF (Міжнародна рада футбольних асоціацій), яка займається змінами у правилах. У засіданні також брали участь представники ФІФА, футбольних асоціацій Англії, Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії.

Про це повідомляється на офіційному сайті IBAF.

На засіданні було схвалено використання четвертої заміни, якщо матч перейде у додаткові 15-хвилинні екстратайми. Це рішення було прийняте на основі експерименту, який проводили в різних турнірах протягом останніх двох років.

Також IBAF та ФІФА дали згоду на використання електронного та комунікаційного обладання, компактних мобільних девайсів у технічній зоні, але виключно для тренерських та тактичних завдань або для забезпечення безпеки футболістів.

Нововведення вступлять у силу з червня 2019 року.

До речі, чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно став єдиним кандидатом на пост глави організації.

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