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У ФІФА схвалили нові правила у футболі

ФІФА на зборах IBAF схвалила введення нових правил у футболі.

ФИФА логотип

В Абердіні (Шотландія) відбулися щорічні збори IBAF (Міжнародна рада футбольних асоціацій), яка займається змінами у правилах. У засіданні також брали участь представники ФІФА, футбольних асоціацій Англії, Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії.

Про це повідомляється на офіційному сайті IBAF.

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На засіданні було схвалено використання четвертої заміни, якщо матч перейде у додаткові 15-хвилинні екстратайми. Це рішення було прийняте на основі експерименту, який проводили в різних турнірах протягом останніх двох років.

Також IBAF та ФІФА дали згоду на використання електронного та комунікаційного обладання, компактних мобільних девайсів у технічній зоні, але виключно для тренерських та тактичних завдань або для забезпечення безпеки футболістів.

Нововведення вступлять у силу з червня 2019 року.

До речі, чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно став єдиним кандидатом на пост глави організації.

ФотоiStock.

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