Дортмундська Боруссія приймала англійський Тоттенгем у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Дортмундська Боруссія приймала на своєму полі англійський Тоттенгем. Зустріч пройшла на стадіоні Сігнал Ідуна Парк і завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

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Перший тайм минув без голів, але вже на старті другої половини зустрічі Гаррі Кейн знайшов вільну зону біля меж штрафного і надіслав м’яч у сітку воріт Бюркі після розіграшу з Сіссоко.

Гол Кейна став єдиним у матчі.

За підсумками двох зустрічей 0:1 (0:3) Тоттенгем крокує до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

В іншому матчі Реал вилетів з Ліги чемпіонів після розгрому від Аяксу.