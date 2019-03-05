Сьогодні відбувся другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом і амстердамським Аяксом.

Реал – Аякс 1:4

Голи: Асенсіо, 70 – Зієш, 8, Нерес, 17, Тадіч, 62, Шене, 72

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Варан, Родрігес, Каземіро (Вальверде, 87), Модрич, Кроос, Лукас (Бейл, 29), Бензема, Вінісіус.

Аякс: Онана, Марзуаї, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко, Де Йонг, Шене (де Віт, 74), Зієш, Ван Де Беек, Нерес (Долберг, 74), Тадіч

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аякс впевнено обіграв Реал Мадрид і вибив вершкових з Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді і завершилася з рахунком 4:1 на користь нідерландського клубу.

Рахунок у матчі на 7-й хвилині відкрив Хакім Зієш з передачі від Душана Тадіча. А згодом перевагу нідерландців збільшив Давід Нерес.

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В середині другого тайму Тадіч довів рахунок до розгромного. Реал на це відповів голом Марко Асенсіо, який замкнув простріл Серхіо Регілона.

Однак, четвертий гол гостей від Лассе Шоне не залишив шансів Реалу продовжити боротьбу у турнірі.

У першому матчі Реал святкував перемогу над Аяксом 2:1, але за сумою двох матчів вершкові вибувають з нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

До речі, Тоттенгем обіграв Боруссію і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.