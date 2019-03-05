Естонський лижник Алго Кярп зізнався у використанні кров’яного допінгу.

33-річний естонський лижник Алго Кярп зізнався у використанні кров’яного допінгу.

Про це спортсмен заявив в інтерв’ю Ohtuleht.

— Цим зізнанням, я зруйную відносини з багатьма людьми, але повинен зробити це. Я не можу жити з цією брехнею. Я розумію, що зрадив людей, які вірили в мене: сім’ю, друзів, партнерів по команді та вболівальників, – заявив Кярп.

За словами Кярпа, переливати кров йому допомагав німецький лікар Марк Шмідт, контакти якого спортсмену передав екс-наставник збірної Естонії з лижних гонок Мати Алавер.

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Кярп додав, що вживання допінгу не допомогло йому поліпшити результати.

Алго Кярп є учасником трьох Олімпійських ігор. Найвищим його результатом є 10-е місце в естафеті в Сочі.

Раніше Факти ICTV писали, що барбершоп в австрійському Зеефельді використовували для розповсюдження допінгу серед спортсменів.