Англійський Челсі приймав Динамо на Стемфорд Брідж в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Челсі — Динамо – 3:0

Челсі: Аррісабалага, Алонсо, Крістенсен, Давид Луїс, Дзаппакоста, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 62), Барклі (Лофтус-Чік, 62), Педро, Жиру, Вілліан (Хадсон-Одоі, 78).

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Міколенко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Буяльський (Сідклей, 71), Русин (Гармаш, 66).

Голи: Педро (17), Вілліан (65), Хадсон-Одоі (90).

Лондонський Челсі приймав київське Динамо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла на стадіоні Стемфорд Брідж і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів.

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Рахунок в матчі відкрив Педро на 17-й хвилині після пасу від Олів’є Жиру. У другому таймі Вілліан подвоїв перевагу гостей, забивши розкішний гол зі штрафного. Фінальну точку у зустрічі поставив Гадсон-Одоі, який пробив точно у правий кут воріт.

Матч-відповідь команд відбудеться 14 березня у Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі – Динамо.