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Де дивитися Баварія — Ліверпуль

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Ліверпулем покаже телеканал Футбол 2.

ФК Ливерпуль

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Баварія вдома зіграє з англійським Ліверпулем. Матч пройде 13 березня у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів Ліверпуль та Баварія розійшлися нульовою нічиєю.

Фото: Getty Images

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